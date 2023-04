Fiorentina-Cremonese solidale: una campagna per Siria e Turchia

In occasione della Semifinale di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà sfidarsi Fiorentina e Cremonese allo stadio Artemio Franchi di Firenze, giovedì 27 aprile alle ore 21.00, Lega Serie A scende in campo a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Siria e Turchia al fianco della squadra di Rise Against Hunger Italia, associazione che da 10 anni si batte contro la fame nel mondo attraverso la preparazione e distribuzione di razioni e prodotti alimentari da destinare alle popolazioni in grave stato di emergenza o colpite da insicurezza alimentare.

Una campagna di solidarietà e un invito all’azione per non spegnere i riflettori su una tragedia che ancora oggi conta migliaia di sfollati che non hanno accesso ad acqua potabile e a beni alimentari di base. Prima dell’inizio del match sarà trasmesso sul maxischermo il video dell’iniziativa per sensibilizzare il pubblico presente sugli spalti e una grafica televisiva dedicata andrà in onda al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

L’appello che Rise intende diffondere ai 40 mila tifosi presenti, e a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco, è di aiutare i volontari della onlus a confezionare migliaia di pasti da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto che il 6 febbraio scorso ha scosso Siria e Turchia, provocando uno degli eventi catastrofici più devastanti a memoria d’uomo. Oltre 50.000 vittime, edifici rasi al suolo, infrastrutture completamente distrutte. Città irriconoscibili sulle quali ancora aleggia il fantasma della paura, per quel che è successo e per il timore di non riuscire a guardare il futuro con rinnovata speranza.

Simone Albieri, Project Manager di Rise Against Hunger Italia sarà il volto di questa call to action finalizzata a fornire aiuti umanitari attraverso l’invio di pasti, razioni alimentari in grado di sopperire al fabbisogno di migliaia di persone. “Per farlo – afferma Albieri - abbiamo bisogno di volontari, persone volenterose che ci aiutino a confezionarli”.

L’evento di Confezionamento Pasti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia avrà luogo il giorno 7 giugno p.v. presso l’A. C. Hotel di Firenze.

“Siamo davvero molto grati a Lega Serie A per questa incredibile opportunità” dichiara Albieri. “Anche in questa occasione, i valori dello sport e quelli della solidarietà si fondono per dar vita ad azioni in grado di cambiare la vita di migliaia di persone. In queste competizioni di grande calcio, il cuore degli sportivi e dei tifosi sugli spalti è in grado di generare vibrazioni, questa volta positive, che aiuteranno a ricostruire vite e ad infondere nuova speranza”.

Fonte: Ufficio Stampa