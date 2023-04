Lutto cittadino a Pisa per i funerali di Barbara Capovani

Il Comune di Pisa ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di domenica 30 aprile, giorno in cui si svolgeranno i funerali della dottoressa Barbara Capovani, medico psichiatra, Responsabile dell‘Unità Funzionale Salute Mentale Adulti e SPDC dell’Ospedale di Pisa, prematuramente scomparsa a causa delle ferite subite in una brutale ed efferata aggressione nella serata di venerdì 21 aprile. Per l’intera giornata sarà listata a lutto la bandiera della Città di Pisa a Palazzo Gambacorti, con l’esposizione a mezz’asta di tutte le bandiere sul Palazzo Comunale e sul Ponte di Mezzo.