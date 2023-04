La Pieve di Gambassi per i funerali della 24enne Silvia Verdiani

Sarà domani il giorno dell'ultimo saluto a Silvia Verdiani, la 24enne morta sul colpo dopo il terribile incidente sul tratto sanminiatese della nuova 429, tra Empoli e Castelfiorentino. Le esequie si terranno alle 9.30 domani, venerdì 28, alla pieve di Gambassi Terme. Lo riporta il quotidiano La Nazione.

Era il 18 aprile scorso, quando attorno alle 10 la Citroen C3 guidata dalla giovane verso Empoli si è scontrata con un tir guidato da un uomo nel senso opposto di marcia che non ha potuto evitare l'impatto. L'uomo è indagato, un atto dovuto per andare avanti con le indagini e poter nominare un legale. La ragazza, studentessa universitaria, è morta sul colpo. Venne disposta l'autopsia all'istituto di medicina legale di Pisa, lunedì scorso venne affidato l'incarico e nelle scorse ore la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali.

Lo scorso weekend, in segno di lutto, era stata annullata anche la manifestazione Gambassigena.