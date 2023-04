Il I Maggio a Serravalle suona con l'Orchestrino

L’ Orchestrino è una brass band tascabile nata in seno alla fertile scena musicale livornese dell'ultimo decennio.

È composta da musicisti molto attivi in ogni ambito musicale, sia come collaboratori che come leader di propri progetti: questa tendenza onnivora permette al gruppo di spaziare moltissimo, abbracciando con la stessa autorevolezza ogni stile, con un approccio fresco e creativo, pur mantenendo un forte riferimento storico e sonoro verso le classiche brass band del jazz.

Hanno all’attivo un EP autoprodotto e un disco come band di supporto al cantautore livornese Bobo Rondelli (“A Famous Local Singer”).

Propongono un repertorio vivace e vario: musiche originali, canzoni popolari, standards di New Orleans, hard-bop, blues e ritmi afrocubani, classici del repertorio ska e insospettabili cover di artisti come William Parker, Marc Ribot, Art Ensemble Of Chicago.

Line up:

Filippo Ceccarini - tromba

Tony Cattano - trombone

Beppe Scardino - sax baritono

Glauco Benedetti - sousafono

Simone Padovani - grancassa

Daniele Paoletti - rullante

Fonte: Ufficio Stampa