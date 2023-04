Incidente in Fi-Pi-Li, 35enne in ospedale

Un uomo di trentacinque anni è finito in ospedale non in gravi condizioni dopo un incidente in superstrada. Il sinistro è avvenuto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente, ma la Fi-Pi-Li è rimasta bloccata per qualche minuto verso le 11.30 e si è congestionato il traffico in quell'area. Adesso la situazione è tornata alla normalità.

Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi, un'ambulanza della Misericordia di Vinci e un'automedica. Il 35enne è stato portato in codice giallo al San Giuseppe di Empoli.