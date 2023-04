Lavori all'acquedotto a Montespertoli, 1,2 km di tubatura da sostituire

È cominciato nei giorni scorsi, con l’allestimento del cantiere e le prime attività di scavo, l’importante intervento di Acque sull’acquedotto a Martignana, nel comune di Montespertoli. Si tratta dei lavori di sostituzione di un significativo tratto di condotta idrica passante per la Strada Provinciale di Val D’Orme. Un’opera rilevante, che comporta un investimento di oltre 800mila euro, pronta a entrare nel vivo dopo la fase di progettazione (da parte di Ingegnerie Toscane) e un’attenta pianificazione delle attività del gestore idrico del Basso Valdarno, in sinergia con l’amministrazione comunale di Montespertoli.

L’intervento a Martignana può definirsi “strategico” per impatto ed estensione, poiché porterà un significativo miglioramento del servizio idrico per buona parte degli abitanti della frazione. L’obiettivo primario del progetto, infatti, non è tanto (e non solo) l’eliminazione del rischio di perdite sui tratti di rete interessati dai lavori, quanto soprattutto il potenziamento del servizio, grazie alle nuove condotte che avranno un diametro maggiore di quelle dismesse. Un passaggio fondamentale per adeguare il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile in una zona che negli anni ha visto un significativo incremento del numero di utenze.

Nello specifico i lavori comporteranno la sostituzione di 1,2 chilometri nella parte della Strada Provinciale di Val D’Orme compresa tra via Di Vittorio e via Adige, quest’ultima nella frazione di Torraccia, dove si trova la centrale idrica a servizio anche di Martignana. Le tubazioni attualmente in funzione saranno sostituite con nuove condotte in ghisa sferoidale (materiale più resistente dell’attuale, che garantirà una maggiore longevità dell’infrastruttura rispetto al passato), con un diametro di 200mm, che consentirà di aumentare la pressione in rete.

L’intervento, compreso il rifacimento degli allacci privati, dovrebbe terminare indicativamente entro il prossimo ottobre. In seguito, trascorso il tempo necessario per l’assestamento della nuova condotta nel terreno e in presenza delle condizioni meteo ideali, sarà eseguita anche la riasfaltatura della strada. I lavori a Martignana si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Montespertoli allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.

