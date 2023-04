Leggenda si prepara: online il programma completo del Festival

Tutto pronto per la sesta edizione di Leggenda, festival della lettura e dell'ascolto per bambine, bambini, ragazze, ragazzi, famiglie e adulti. Organizzato dalla biblioteca comunale “Renato Fucini” (direzione artistica e progettazione) in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro (direzione artistica della sezione ascolto), il Centro Studi “Bruno Ciari”, le librerie cittadine Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone, il liceo delle scienze umane Il Pontormo e con il sostanziale supporto di Regione Toscana, Unicoop Firenze, VoipVoice – Inside Factory e PromoCultura, è in programma dall'11 al 14 maggio 2023 a Empoli, fra centro e frazioni. Il tutto con un occhio di riguardo per l'ambiente e nuovi spazi pronti a divenire 'teatro' per le iniziative in cartellone, anche nelle frazioni.

Da oggi, giovedì 27 aprile, è online il programma del festival che propone oltre novanta appuntamenti aperti al pubblico. Per conoscerlo basta cliccare su [leggendafestival.it/programma/]leggendafestival.it/programma/: il portale è il punto di partenza per scoprire i protagonisti del festival, conoscere il ricco programma degli appuntamenti in presenza, i luoghi degli incontri, per scegliere gli eventi preferiti e quindi effettuare le eventuali prenotazioni, attive a partire dalle ore 9 del 2 maggio 2023.

LEGGENDA AMICA DELL’AMBIENTE – Il programma del festival non sarà stampato: sarà a disposizione di partecipanti e curiosi direttamente online, consultabile e scaricabile dal sito della manifestazione, cliccando nella sezione 'Programma'. E sarà raggiungibile anche attraverso il qrcode presente nei manifesti della rassegna affissi in varie zone della città, oltre che sui segnalibri dedicati al Festival. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è ridurre l'utilizzo di carta, un traguardo da raggiungere anche nella fase di prenotazione da parte degli utenti che, come gli anni passati, avverrà tramite piattaforma Eventbrite: l'invito a chi effettuerà la prenotazione è a non stampare la conferma di avvenuta registrazione o i biglietti che gli arriveranno via mail. Per entrare agli eventi sarà sufficiente comunicare al personale in sala nome e cognome del partecipante, senza esibire alcuna stampa.

I LUOGHI DEL FESTIVAL - Oltre ai due poli principali del festival, dove si terranno molti degli incontri, ovvero la biblioteca comunale “Renato Fucini” di via Cavour 36 e il Palazzo delle Esposizioni, con sede in piazza Guido Guerra, sono molti i luoghi pronti ad accogliere autori, attori, bambini, ragazzi e pubblico adulto nei giorni del festival. E fra questi ci sono alcune novità. Alcuni incontri rivolti alle classi delle scuole primarie, in orario scolastico, si terranno alla Casa della Memoria, in via Livornese 42, a Santa Maria, mentre l’incontro-laboratorio, tenuto dall’autore Pino Pace, si terrà nei locali del Centro Giovani di Avane, in via Magolo 32, sede anche del punto prestito della biblioteca comunale "Ti presto" e 'casa' di iniziative della biblioteca, durante tutto l’anno.

In piazza Farinata degli Uberti sarà allestito il tradizionale punto informazioni Casa Leggenda, 'cuore' del festival dove non è raro incontrare autori e ospiti della rassegna. Il programma toccherà anche il Museo del Vetro di via Ridolfi, il Minimal Teatro, sede di Giallo Mare, in via Veronese o ancora l’Auditorium di Palazzo Pretorio in piazza Farinata degli Uberti, Largo della Resistenza, con Il nido dei nidi, e la biblioteca Giuseppe Cinque del liceo Il Pontormo in via Sanzio. Le tre librerie cittadine (Libreria NessunDove, Libreria Rinascita e La San Paolo Libri & Persone) ospiteranno alcuni incontri, da loro organizzati, oltre a curare la grande mostra mercato del libro, allestita nel Palazzo delle Esposizioni, e la vendita dei libri in tutti i luoghi degli incontri.

Tutte le informazioni sui luoghi del festival sono presenti e localizzabili sulla mappa sul sito di Leggenda disponibile cliccando su www.leggendafestival.it/luoghi/

IL PROGRAMMA – Durante l’orario scolastico sono in programma gli incontri rivolti alle 124 classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale, che partecipano alle iniziative con l’autore, e le moltissime attività rivolte a tutte le classi per la sezione Ascolto, organizzate da Giallo Mare Minimal Teatro, tra cui gli spettacoli e le mostre interattive “Mappe sonore” e “Il Grande gioco dell’Oca Teatrale”. Sono oltre 90 gli appuntamenti rivolti al pubblico (bambini e ragazzi da 0 a 14 anni, famiglie, insegnanti, educatori ed esperti) che si terranno nei pomeriggi di giovedì 11 e venerdì 12 e nelle intere giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio, con due belle anteprime nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio.

PRENOTAZIONI – Dalle ore 9 di martedì 2 maggio sarà possibile effettuare la prenotazione agli incontri, ai laboratori e agli spettacoli a numero chiuso attraverso l’uso della piattaforma Eventbrite, collegata direttamente al sito web della rassegna. Per chi non potesse utilizzare questo metodo, i bibliotecari della 'Fucini' sono a disposizione per facilitare le procedure, in presenza o per telefono.

Questi i passaggi da seguire per le prenotazioni:

1. Scegliere l'evento preferito, per bambini o per adulti, sul sito di Leggenda. Se l’evento è su prenotazione sarà presente il pulsante 'Prenota evento', che rimanderà direttamente alla piattaforma di Evenbrite. E' possibile prenotare la partecipazione a più eventi.

2. L'utente sarà indirizzato al sito Eventbrite dove gli sarà chiesto di compilare il form con i dati del partecipante. Per gli eventi dedicati ai bambini, il biglietto sarà a nome del bambino e consentirà l’ingresso anche a un adulto accompagnatore. È richiesto un indirizzo mail, perché il biglietto arriverà all’indirizzo indicato.

3. Una volta terminata la procedura di prenotazione, l'utente riceverà una mail da parte di Eventbrite. Non è necessario stampare il biglietto.

Per chi avesse necessità di un supporto per eseguire la procedura, è possibile scrivere a leggenda@comune.empoli.fi.it, recarsi in biblioteca o telefonare al numero 0571 757873 da lunedì al venerdì 9-20 e sabato 9-13 e 16-20 per poter usufruire dell'assistenza da parte dello staff della biblioteca.

CONTATTI - Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, è possibile consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la biblioteca al numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa