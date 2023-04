Meno tasse per famiglie numerose, due lettori su tre dicono di no

Due lettori su tre affermano che l'ipotesi di un taglio delle tasse per le famiglie con più figli sia una misura inutile. E' il risultato del sondaggio della scorsa settimana su gonews.it, dove ben il 65,87% afferma che "servono aiuti per nidi e sanità" a sostegno dei figli. La misura era balzata fuori da un articolo de Il Foglio su carte del ministero dell'Economia, guidato dal leghista Giancarlo Giorgetti. Per il momento è ancora un'ipotesi, che però potrebbe incontrare i favori del governo Meloni. Ma non quello dei lettori che hanno votato la scorsa settimana. Il 34,13% ha invece detto che è una misura giusta. Nel frattempo, c'è un nuovo sondaggio in pagina, che riguarda una questione importante di Firenze. Potete votare fino alla prossima settimana.