Moschea Firenze, notificato lo sfratto. La comunità islamica chiede altri 6 mesi di tempo

Sfratto notificato stamattina alla comunità islamica di Firenze per lo sfratto dell'immobile in piazza dei Ciompi. Questa mattina l'ufficiale giudiziario ha incontrato i responsabili, i quali hanno chiesto una proroga di 6 mesi e le parti stanno valutando un accordo sui tempi. Tra i presenti anche il presidente della comunità ebraica fiorentina Enrico Fink e il direttore del seminario arcivescovile monsignor Alfredo Iacopozzi, oltre agli assessori comunali Sara Funaro e Andrea Giorgio. Non ci sono al momento tensioni anche se negli scorsi giorni la comunità islamica ha mostrato le sue difficoltà per trovare una nuova sede. Oggi, per il tramite del tribunale, la proprietà Finvi ha chiesto di liberare l'immobile, un passaggio ulteriore che nelle prassi, nei casi di non adempimento, può portare all'esecuzione con la forza pubblica.

Proroga fino all'8 giugno

Le parti hanno tentato di trovare un accordo ma dopo circa 40 minuti di colloquio fra gli avvocati e i rappresentanti della proprietà Finvi e della moschea, tenutosi peraltro in un giardino pubblico, è emerso che la comunità islamica ha avuto una proroga a stare nell'immobile di piazza dei Ciompi fino all'8 giugno. L'imam Izzedin Elzir ha detto: "Noi staremo qui fino all'1 novembre". I legali della proprietà e della comunità islamica sono andati nel giardino di piazza dei Ciompi per trovare un accordo sul rilascio dell'immobile, e le scadenze temporali successivamente emerse rispecchiano le rispettive posizioni. Il tutto si è svolto in un clima tranquillo.