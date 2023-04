Il Chianti è una Questione di stile: riparte la Mostra a Montespertoli

(foto gonews.it)

Nove giorni con due weekend per raccontare Montespertoli con le sue particolarità, dalle contrade alle associazioni sportive e ovviamente le aziende vinicole. È la Mostra del Chianti, 65esima edizione, che ha come fil rouge il termine Questione di stile, uno stile che racconta vini diversi uno dall'altro ma nel segno della tradizione (65 anni, tra le più longeve dopo la Festa dell'Uva di Impruneta).

La festa delle aziende agricole comincerà il 27 maggio per chiudersi il 4 giugno (nel mezzo il ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica). Tutti i giorni molto appuntamenti sotto la direzione dell'azienda Placet, i Giochi delle Contrade di Montespertoli, confronti quotidiani ogni giorno alle 19, degustazioni dalle 18 in centro con oltre 20 aziende agricole espositrici.

A presentare l'evento il sindaco Alessio Mugnaini, l'amministratore di Placet Filippo Conticelli, la consigliera con delega al distretto rurale Valentina Canuti.

Il Gruppo 900 porterà i visitatori indietro nel tempo nel rappresentare la vita contadina di Montespertoli nel secolo scorso.

Ci saranno anche ospiti esterni per degustare vini fuori dal Chianti locale: il territorio di Montepulciano, i gemellati di Epernay in Francia con il proprio Champagne, le Strade del Vino, dell'Olio e dei Sapori di Toscana, gli assaggiatori di grappe riuniti nella Anag.

I numeri della Mostra del Chianti si esemplificano negli oltre 4mila bicchieri venduti, servizio che quest'anno sarà gestito dalla Pro Loco Montespertoli.

Se in piazza del Popolo ci saranno le degustazioni, in piazza Machiavelli ogni sera sarà un momento di spettacoli tra cui Ginevra Fenyes (3 giugno), Lercio Live (27 maggio), i Terconauti (29 maggio) con uno spettacolo dedicato all'autismo. In piazza Caduti dei Lager ritorna il Luna Park.

Spazio alla beneficenza con l'asta per l'Etichetta d'artista in favore dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, con il contributo delle aziende vinicole e gli artisti del territorio.

Chiusura in piazza del Popolo senza fuochi d'artificio ma con giochi di luce e una sorpresa per tutti.

Altri allestimenti tra cui la mostra fotografica di Loft19 in via Sonnino, il mercato in via Gramsci, i Mestieri di un tempo all'Antica Falegnameria Alfani di via Martini.

(foto gonews.it)

Elia Billero