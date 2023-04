Il Movimento Shalom dal Papa e poi in Senato

Giornata intensa e molto partecipata quella di mercoledì 26 aprile. Il Movimento Shalom ha partecipato all'udienza di Papa Francesco, al quale è stata donata una tovaglia realizzata dai ragazzi e dalle ragazze del centro Casa Famiglia in Burkina Faso, che ospita i bambini di strada e il Papa ha autografato di proprio pugno il libro consegnato dal Movimento.

Nel pomeriggio, nella Sala Capitolare del Senato, c'è stata la presentazione del libro "Movimento Shalom, crescere insieme all'Africa".

Un ringraziamento va al senatore Parrini per aver patrocinato l'incontro, che è stato molto interessante, poiché partendo dal libro sono state ripercorse le vie per uno sviluppo sostenibile dell'Africa.

Sono state anche affrontati, così come si legge nel libro, alcuni spunti e indicazioni per riportare al valore originario gli insegnamenti di Gesù che si leggono nei vangeli, e che nella storia bimillenaria della Chiesa sono stati spesso trascurati e dimenticati.

Sostanzialmente: tralasciare la dottrina di una morale ormai adatta per l'uomo e la donna del Medio Evo, i formalismi molto simili a quelle delle corti dei feudatari e dei re, i carrierismi tipici di un apparato di potere e ritornare molto semplicemente a Gesù e al suo messaggio rivoluzionario.

Fonte: Ufficio Stampa