Un nuovo sportello regionale per il lavoro. È il primo in provincia di Pisa

La rete regionale dei servizi per l'impiego arriva anche in provincia di Pisa.

Stamattina, giovedì 27 aprile, Alessandra Nardini e Michelangelo Betti, assessore al lavoro e alla formazione della regione Toscana e sindaco di Cascina, inaugurato il primo sportello decentrato dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego in provincia di Pisa.

Il nuovo sportello ha sede nel municipio del Comune di Cascina e serve per avere informazioni di orientamento lavorativo e su tutte le opportunità lavorative gestite dai centri per l'impiego, oltre all'iscrizione allo stato di disoccupazione e all'orientamento mirato.

I centri per l'impiego pisani sono attualmente quattro: Pisa, Pontedera, Santa Croce sull'Arno e Volterra.

La scelta della sede a Cascina è dovuta al fatto che oltre il 45% dei residenti della provincia pisana si trova nei Comuni della cosiddetta Area Pisana e a Cascina in particolare, che è a metà strada fra i CPI di Pisa e Pontedera.

La posizione e il bacino hanno dunque favorito la collocazione dello sportello.