Un olio di San Gimignano è tra i migliori extra vergine al mondo

L’olio del Frantoio di San Gimignano prodotto dall’Oleificio Morettini è tra i migliori extra vergine al mondo. Il riconoscimento è arrivato dal New York International Olive Oil Competition, il più prestigioso e partecipato concorso annuale dedicato all’olio evo, che ha valutato quasi milleduecento etichette per individuare le produzioni d’eccellenza espresse in tutti i continenti. L’edizione del 2023 ha registrato tra i vincitori proprio l’Oleificio Morettini che ha meritato il premio “Gold Award” per il suo IGP Toscano “Frantoio di San Gimignano”, trovando così un importante riconoscimento qualitativo.

L’affermazione al concorso newyorkese va ad arricchire un 2023 che è già stato particolarmente positivo e ricco di soddisfazioni. Nelle scorse settimane, infatti, lo stesso IGP Toscano “Frantoio di San Gimignano” era stato tra i finalisti della trentunesima edizione del concorso per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane “Ercole Olivario” dove aveva ottenuto un posto tra i migliori sei oli in assoluto e tra i primi tre oli a marchio Igp di tutta la Toscana. Questo palmares è ulteriormente arricchito dalla selezione di due oli dell’Oleificio Morettini, il “Coltofranto” e nuovamente il “Frantoio di San Gimignano”, tra i finalisti del premio internazionale “Leone d’Oro” che verrà conferito nel mese di maggio con l’obiettivo di celebrare e valorizzare le produzioni di più alta qualità.

Questi riconoscimenti derivano dalla passione, dall’esperienza e dalle capacità della famiglia Morettini che, dal 1950, è un punto di riferimento a livello mondiale per la produzione, l’imbottigliamento e la vendita di olio extra vergine di oliva, caratterizzandosi per la capacità di selezionare le olive più pregiate per esprimerne pienamente caratteristiche e qualità organolettiche con un armonioso equilibrio tra tutti i sapori. L’attività dell’Oleificio Morettini ha conosciuto un importante sviluppo nel 2019 con l’acquisizione, la gestione, lo sviluppo e il rilancio del Frantoio di San Gimignano che ha affiancato l’attività dello storico frantoio di Monte San Savino. La bontà di questo percorso è stata ora ulteriormente certificata dai numerosi premi nazionali e internazionali assegnati proprio all’IGP Toscano “Frantoio di San Gimignano” caratterizzato dal colore verde con riflessi dorati, con un fruttato intenso con sentori di oliva verde e con un perfetto equilibrio tra amaro e piccante. «Competenze, passione per il lavoro e qualità vengono sempre premiate - commenta Alberto Morettini, direttore generale dell’Oleificio Toscano Morettini. - Dopo l’ottimo risultato ottenuto all’“Ercole Olivario”, è arrivato un ulteriore attestato dal New York International Olive Oil Competition che conferma l’eccezionale lavoro svolto al Frantoio di San Gimignano, reso possibile dal know-how apportato dalla sede storica di Monte San Savino. Siamo inoltre molto orgogliosi di poter offrire le nostre conoscenze e i nostri servizi di molitura alle aziende agricole locali che sono alla ricerca costante di produzioni di alta qualità».