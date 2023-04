Il Pd e QèE emendano e votano una mozione dell’opposizione su Keu

Ieri si è tenuta una seduta del consiglio comunale di Empoli. Durante la discussione è stata presentata una mozione a firma del gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Fabricacomune con oggetto la bonifica dell’area inquinata dal KEU:

«Come gruppi di maggioranza abbiamo deciso di depositare un emendamento alla stessa, concentrandosi sulle impegnative e lasciando invariate le premesse- spiegano Simone Falorni e Andrea Faraoni, rispettivamente capigruppo di Partito Democratico e di Questa è Empoli, nonché firmatari dell’emendamento- Innanzitutto siamo andati a variare l’inizio della prima impegnativa, individuando nella Regione Toscana il giusto interlocutore per tale materia, e impegnando pertanto la Sindaca a sollecitare il Presidente Eugenio Giani ad attivarsi celermente per la rimozione definitiva del KEU impiegato nel rilevato stradale della nuova 429, anche a seguito delle sue recenti dichiarazioni rese in Consiglio Regionale, in cui annunciava lo stanziamento di apposite maggiori risorse proprio per le operazioni di bonifica da KEU. Abbiamo poi inserito –proseguono i capigruppo- una seconda impegnativa, sostitutiva di quella originaria, affinché venga richiesto agli enti competenti in materia tutte quelle garanzie doverose al fine di escludere la presenza di ulteriori siti inquinati da KEU sul nostro territorio comunale di Empoli. E infine è stata riformulata la terza e ultima impegnativa con la richiesta di aggiornare sull’argomento sia il Consiglio Comunale, attraverso l’apposita commissione consiliare di ambiente e territorio, che la cittadinanza».

Fonte: Ufficio Stampa