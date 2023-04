Pedinò un uomo per picchiarlo e rapinarlo, arrestato 39enne

Un 39enne di origini albanesi è stato arrestato per una violenta rapina aggravata ai danni di un 60enne di origini cinesi, residente a Campi Bisenzio. L'arresto è avvenuto a Firenze il 24 aprile, ma i fatti risalgono al 6 e 7 luglio 2022.

Alle 22 del 6 luglio il 39enne avrebbe deciso di seguire la vittima dopo averla vista pagare in una paninoteca dell'Osmannoro. Il 60enne avrebbe avuto una gran quantità di contanti nel portafogli.

In abiti scuri e incappucciato, sarebbe andato fino a via di Brozzi, zona Peretola, dove avrebbe sorpreso la vittima che scendeva dall'auto. In quel caso l'avrebbe colpita più volte facendola cadere a terra, prima di fuggire.

Decisivi nelle indagini dei carabinieri gli spunti forniti dalla vittima e da un residente, che era riuscito a annotarsi una parte della targa dell'auto su cui era fuggito il malvivente. Il ladro aveva portato via 900 euro e 4 carte di credito, il 60enne invece aveva riportato un trauma facciale, tumefazioni e la perdita di tre denti.

Il procedimento penale nei confronti del 39enne, residente a Prato, è tuttora pendente in fase di indagini e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo.