Picchia e maltratta la partner, denunciato

Denunciato un 46enne in Garfagnana, è accusato di maltrattamenti in famiglia e percosse in danno della compagna. I carabinieri sono intervenuti a metà aprile dopo un episodio in cui la donna avrebbe subito percosse da parte del compagno, ma avevano il sospetto che non si trattasse di un evento singolo.

I militari sono così riusciti a superare le ritrosie della donna ed a raccogliere fonti di prova e informazioni che li hanno portati a ricostruire una serie di condotte violente andate avanti per mesi. Maltrattamenti psicologici e fisici per i quali la donna si era trovata anche a dover ricorrere alle cure dei sanitari. Dopo i fatti la donna è stata accompagnata presso l'abitazione della famiglia d'origine.