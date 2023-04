Polo 0-6 a Castelfranco, firmato il protocollo di intesa

Il Comune di Castelfranco di Sotto e l'Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” hanno firmato un protocollo d’intesa che definisce le linee d'indirizzo per la programmazione e il funzionamento del Polo 0-6 “il Bruco” di Piazza Garibaldi”.

L’accordo ha una durata triennale a decorrere dall'anno educativo/scolastico 2023/2024.

Il progetto si concretizza nell’integrazione tra le tipologie di servizi, quello del Nido Comunale e quello della Scuola dell’Infanzia. Il progetto deriva dalla necessità di migliorare l'utilizzo di spazi e risorse professionali, di trarre benefici, in termini di benessere e di formazione dei bambini e delle bambine in età compresa tra 0-6 anni, realizzando specifici progetti e sperimentando esperienze educative di alta qualità.

“La firma del protocollo per la programmazione ed il funzionamento nei prossimi anni educativi e scolastici del Polo 0-6 a Castelfranco è un importante obiettivo che viene raggiunto – hanno commentato Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco e Ilaria Duranti, assessora alla Scuola -. L’Asilo Nido Comunale “Il Bruco” e la Scuola dell’Infanzia di Piazza Garibaldi a titolarità statale presentano già le condizioni strutturali per un'integrazione e una continuità dei servizi essendo ubicate in una unica struttura con la possibilità di usufruire di spazi ad uso comune – hanno specificato il Sindaco e l’Assessora -. Le strutture dispongono di ampi spazi utilizzabili come luoghi comuni di educazione e apprendimento, creando occasioni alle educatrici ed insegnanti per progettare, sperimentare insieme la proposta educativa/pedagogica integrata 0-6 anni”.

“Un importante passo per un obiettivo importante per il nostro territorio e per la nostra scuola – ha aggiunto il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Da Vinci, Sandro Sodini -. Ringrazio per questo il sindaco Toti e l'assessora Duranti per la fattiva e preziosa collaborazione e per aver gettato le basi, attraverso un protocollo condiviso e approvato dagli organi collegiali della scuola, per la costruzione di un percorso educativo e didattico nuovo e particolarmente interessante. Per questo l'Istituto si è già mosso anche a livello di formazione. Il mio personale ringraziamento a nome dell'Istituto”.

La cornice metodologica promossa dal Polo si inscrive all’interno dell’Approccio Toscano all’Educazione.

I valori di riferimento degli orientamenti pedagogici ed organizzativi del Polo 0-6 di Castelfranco di Sotto sono la responsabilità, l'accoglienza, la cura, la solidarietà nonché i principi sanciti dalla Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo del 1989.

In base a questo saranno sviluppati progetti pedagogici ed educativi in continuità rivolti alle bambine, ai bambini e alle famiglie.

Verrà inoltre costituito un gruppo di lavoro del Polo 0-6, in cui tutto il personale dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia, la coordinatrice e le educatrici del Nido, la referente e le docenti di Scuola dell'Infanzia, il personale ausiliario del nido ed il personale ATA, sono tutti partecipi della funzione educative del Polo 0-6 nello svolgimento delle proprie mansioni. Ciascun educatore, educatrice e docente condivide la responsabilità progettuale e operativa con gli altri membri del gruppo.

Il gruppo di lavoro in coerenza con il progetto pedagogico generale elaborano annualmente un progetto educativo e di esperienze in cui vengono definite obiettivi, attività, metodologie, strumenti didattici, di verifica e valutazione che si intendono utilizzare.

Al fine di realizzare un percorso educativo coerente e integrato dalla nascita ai sei anni, sono individuati come spazi comuni: il giardino, lo spazio biblioteca, gli spazi laboratoriali.

Tali spazi comuni possono essere impiegati sia in maniera integrata, ovvero accogliendo la compresenza del Nido e della Scuola dell’Infanzia, sia in modi e tempi disgiunti ed esclusivi, laddove programmati, anche per l’organizzazione di eventi con le famiglie.

