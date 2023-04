Primo maggio Castelfiorentino con la Cgil in piazza Gramsci

Con un richiamo esplicito al 1° articolo della Costituzione repubblicana, nell’anno in cui ricorre il 75° anniversario della sua entrata in vigore, prenderà il via a Castelfiorentino la festa del 1 maggio, festa di tutti i lavoratori, che venne qui celebrata per la prima volta nel lontano 1891. Organizzata dalla CGIL con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, il ritrovo è previsto alle ore 9.00 in Piazza Gramsci, da cui si muoverà il Corteo in direzione di Piazza delle Fiascaie, con accompagnamento musicale della Filarmonica “G. Verdi”.

In Piazza delle Fiascaie sono quindi previsti gli interventi del Sindaco, Alessio Falorni, del Presidente dell’ANPI, Marco Cappellini, e le conclusioni del rappresentante della RSU FP CGIL, Nicola Piazzini. A seguire un ristoro offerto dalla Lega SPI CGIL di Castelfiorentino. Alle 11.30 il corteo si muoverà di nuovo, insieme alla banda musicale, verso il Parco Roosevelt, dove è previsto il tradizionale pic nic sul prato con i bambini e le loro famiglie. Chi lo desidera, potrà acquistare per il pranzo in loco (con soli 5 euro) un piatto di pasta, un panino e una bottiglia di acqua.

Nel pomeriggio, alle 16.30, sono previsti balli per concludere la festa.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa