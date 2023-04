Primo maggio a Montecalvoli, sfilata con i sindacati

Anche quest’anno a Montecalvoli si festeggia il Primo maggio con la sfilata per le strade della frazione, manifestazione inserita nel programma delle tre iniziative indette dai Sindacati CGIL, CISL UIL che localmente vede la collaborazione organizzativa del Circolo Arci La Perla.

Il concentramento avverrà davanti al circolo La Perla in via della Repubblica da dove alle ore 10,00 partirà la sfilata che si immetterà sulla provinciale francesca per svoltare in via I° Maggio e poi in via lungomonte da qui nuovamente via della Repubblica fino al centro storico dove sflilerà per le vie del paese con arrivo in piazza del comune.

Piazza dove si terrà il comizio conclusivo del rappresentante dei tre sindacati CGIL, CISL e UIL il Segretario Generale CISL Pisa Dario Campera e il saluto del Sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella. Al termine del comizio aperitivo offerto dal Circolo Arcipicchia.

A far da sveglia e allietare i cittadini ci penserà la filarmonica Giuseppe Verdi di Santa Maria a Monte.

