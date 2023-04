Il progetto Bee Safe per tutelare gli insetti impollinatori

Sabato 29 aprile, alle ore 10.30, presso il Palazzo della Misericordia, Vicolo Misericordia n.5, del Comune di Lastra a Signa (FI), l’Associazione Pensiero Socialista e il WWF Italia presenteranno il progetto congiunto “Bee Safe” per la tutela degli insetti impollinatori nel territorio del comune toscano. Il Progetto ha l’obiettivo di incentivare la semina di specie nettarifere e pollinifere e la piantumazione di alberi utili per l’alimentazione e il rifugio degli insetti impollinatori, insieme a comportamenti virtuosi nella gestione del verde privato e pubblico. Gli insetti impollinatori hanno bisogno di ecosistemi liberi da veleni e diversificati, con la presenza di siepi, alberate, fasce tampone con fiori nettariferi, stagni, per alimentarsi e completare il loro ciclo riproduttivo. I singoli cittadini, gli agricoltori e le pubbliche Amministrazioni possono dare un contributo molto importante. Potranno per questo partecipare attivamente al progetto le aziende agricole, agriturismi, apicoltori, titolari e conduttori di aree verdi, parchi e giardini nel Comune di Lastra a Signa. L’Associazione Pensiero Socialista donerà infatti ai singoli soggetti che aderiranno al progetto 1 kg di semi biologici certificati utili per una porzione di 250 mq di terreno, fino ad un massimo di 40 kg per 10.000 mq di terreno, destinato alla semina primaverile o autunnale nell’Anno 2023. Inoltre a richiesta, fino ad esaurimento, è prevista l’offerta di 100 piante di Tetradium daniellii (Evodia - albero del miele) e 100 piante di Nocciolo (Corylus avellana). Il progetto prevede inoltre la donazione di pannelli didattici in alluminio Dibond 3 mm sul tema degli impollinatori in ambito scolastico, culturale, sociale e commerciale presenti sul territorio del Comune di Lastra a Signa e visite guidate ad alcuni apicoltori per scoprire il mondo delle Api mellifere e i prodotti dell’alveare utili per l’uomo.

Chi avrà aderito al progetto e chi vorrà fare richiesta potrà ritirare la quantità di semi stabilità e le piante di Evodia e Nocciolo, già dal pomeriggio di sabato 29 Aprile, dalle ore 15,30 alle 18,30 e il giorno dopo, Domenica 30 aprile, dalle ore 9,00 alle 12,00, presso la sede dell’Associazione Pensiero Socialista, in Via Gramsci 29, nel Comune di Lastra a Signa. Per coloro che non potranno ritirare i materiali in questi giorni sarà possibile concordare successivamente un appuntamento.

Nell’autunno 2023 è prevista infine la verifica finale dell’attuazione del progetto e un convegno sul tema della conservazione degli insetti impollinatori in Europa e in Italia, con consegna di un attestato a tutti i soggetti, famiglie e aziende, che avranno partecipato al progetto.

All’incontro di sabato interverranno il Presidente dell’Associazione Pensiero Socialista, Pietro Milanesi, e il responsabile del progetto per il WWF Italia, Franco Ferroni, dell’ufficio sostenibilità dell’Associazione. Durante l’incontro, aperto a tutti i cittadini interessati e ai giornalisti delle testate locali, si presenterà il progetto nel dettaglio e si parlerà di una agricoltura rispettosa dell'ambiente, libera da pesticidi, capace di salvaguardare la biodiversità, la sicurezza dei raccolti e la nostra stessa salute. Seguirà la presentazione della Mostra WWF “Bee Safe” sulla tutela degli impollinatori che sarà poi allestita nelle scuole e altri luoghi pubblici del Comune di Lastra a Signa fino al prossimo autunno.

Con questo progetto l’Associazione Pensiero Socialista e il WWF Italia vogliono porre l’accento sulla grave situazione di crisi che stanno vivendo oggi gli impollinatori e sui gravi rischi che, di conseguenza, subiscono l’agricoltura e la nostra stessa salute. Quasi il 90% delle piante selvatiche con fiore dipendono dall’impollinazione animale, l’80% delle 1.400 piante che nel mondo producono cibo e prodotti dell’industria richiede l’impollinazione da parte non solo di api domestiche e selvatiche, ma anche vespe, farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli e altri vertebrati. Si tratta di un vero e proprio esercito con oltre 20.000 specie di animali che insieme garantiscono l’impollinazione dei fiori da cui dipende il 35% della produzione agricola mondiale. Una strage silenziosa però mette in pericolo questi insetti e la biodiversità. Molte specie impollinatrici sono a rischio a causa della distruzione degli habitat, dei cambiamenti climatici, dell’uso di pesticidi. In alcuni campioni di polline si è riscontrata la presenza di insetticidi anche vietati dalla legge, nonché fungicidi, erbicidi e diversi metalli pesanti come piombo, rame e cadmio. Ne consegue la morte per avvelenamento di api e altri insetti utili all’agricoltura.

“L’Associazione Pensiero Socialista ha ideato questo progetto e chiesto la collaborazione di una Associazione competente come il WWF Italia per offrire a tutti i cittadini del Comune di Lastra a Signa l’opportunità di realizzare una azione concreta per la tutela dell’ambiente e della salute delle persone”, dichiara il Presidente dell’Associazione Pietro Milanesi.

Franco Ferroni del WWF Italia sottolinea che “nel mondo si utilizzano 4 milioni di tonnellate di pesticidi all’anno: il peso di oltre 310.000 TIR a pieno carico e l’Italia è al secondo posto in Unione Europea per consumo. Insieme alla sopravvivenza degli insetti impollinatori è a rischio la nostra stessa salute: ogni anno in tutto il mondo si registrano 385 milioni di casi di avvelenamento da pesticidi e 258.000 decessi, ed è ormai assodato che anche l’esposizione cronica a basse dosi di pesticidi, attraverso alimenti, acqua e aria comporta un incremento nel rischio di patologie cronico-degenerative. Possiamo però fare tutti qualcosa per difendere gli insetti impollinatori e noi stessi, salvare gli insetti impollinatori significa in definitiva salvare il futuro dell’umanità”.

Durante l’incontro di presentazione del progetto saranno presentati anche tutti i materiali realizzati per informare e sensibilizzare cittadini e aziende del Comune di Lastra a Signa, un volantino formato A3 con informazioni specifiche per gli agricoltori sulle opportunità fornite oggi dalla nuova programmazione nazionale della Politica Agricola Comune 2023-2027, un opuscolo di 31 pagine rivolto alle famiglie con informazioni utili sulla gestione di giardini, orti e balconi per favorire la presenza degli insetti impollinatori e un pannello didattico in alluminio formato 50x70 cm destinato alle scuole e sedi di Associazioni locali. Nel corso di questa settimana il volantino e l’opuscolo sono stati consegnati ad oltre 8.000 famiglie del Comune di Lastra a Signa, i pannelli didattici saranno consegnati alle scuole che allestiranno la mostra fotografica multimediale interattiva messa a disposizione dal WWF Italia e ai soggetti che ne faranno richiesta, fino al mese di ottobre 2023.

