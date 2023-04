Rigassificatore a Piombino: via libera dalla conferenza dei servizi

La conferenza dei servizi ha dato l'ok alla concessione dell'autorizzazione all'utilizzo del rigassificatore nel porto di Piombino.

Durante la riunione, in programma oggi a Roma, il Comune di Piombino ha confermato il proprio parere negativo. "Il parere della conferenza dei servizi non mette fine al procedimento, dato che manca ancora il parere definitivo del comitato tecnico regionale – spiega il sindaco Francesco Ferrari –. Abbiamo ribadito e confermato la posizione di contrarietà del Comune a questo progetto, la cui sicurezza è dubbia ogni giorno di più. Così come molto dubbio è il percorso amministrativo che va dritto, purtroppo, verso l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto".

Per la prossima settimana atteso l'arrivo della prima nave metaniera.