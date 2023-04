Due minorenni e un 19enne sono stati denunciati, a Firenze, in seguito a una rissa avvenuta ai giardini della Fortezza da Basso. I tre – due 17enni fiorentini e un 19enne marocchino, tutti già noti alle forze dell'ordine – si stavano azzuffando verso le 2.30 di notte e sono stati notati da una volante della polizia, impegnata in un servizio di controllo in viale Strozzi. I giovani non hanno voluto spiegare i motivi dello scontro.