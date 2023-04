Ruba ambulanza per andare in discoteca, denunciato 28enne all'Elba

Aveva rubato un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro parcheggiata per raggiungere la discoteca a Capoliveri. Un 28enne si era impossessato delle chiavi, trovate in un vano esterno del veicolo, e poi si era messo alla guida. Dopo la serata in discoteca, quando il locale stava chiudendo, il giovane è tornato a riportare l'ambulanza al suo posto. Si è anche fermato per far salire altri giovani dai portelloni posteriori. Nonostante il 28enne abbia parcheggiato allo stesso modo l'ambulanza, dei video effettuati nella notte e l'ammaccatura riportata durante il viaggio di 40 km hanno fatto allarmare i volontari. I carabinieri di Porto Azzurro, dopo la denuncia della Pubblica Assistenza, con brevi indagini hanno poi individuato il presunto responsabile, denunciandolo per furto d'uso e danneggiamento aggravati.