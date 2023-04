Sorpreso a rubare da un'auto in sosta

Un 33enne è stato sorpreso dai carabinieri a rubare in un'auto. Il fatto è avvenuto nella serata del 26 aprile in via Michelucci a Firenze. L'uomo, di origini tunisine, è entrato in un mezzo in sosta e ha preso alcune monete. I militari lo hanno notato e fermato: lo hanno riconosciuto perché non nuovo a furti in auto in sosta.

I carabinieri hanno allora contattato il proprietario dell’auto ma questi, sopraggiunto e capita la dinamica del fatto, ha deciso di non voler sporgere querela. Conseguentemente, il 33enne è stato lasciato in libertà, non essendo possibile perseguire il reato in assenza di querela.