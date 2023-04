"Suo figlio mi ha tamponato, mi dia i soldi": ma l'anziana non crede alla truffa

Non si è fatta ingannare un'anziana di Firenze e non ha creduto alla telefonata di un uomo che le chiedeva urgentemente del denaro per risarcire i danni provocatigli dal figlio a seguito di un incidente stradale.

La pensionata 85enne, di fronte alle richieste del truffatore, che l’aveva contattata ieri alle 14, si è insospettita e ha chiuso la telefonata. Ha chiamato subito il figlio, che appunto non era rimasto coinvolto in nessun incidente stradale. Il figlio, poi, ha contattato la polizia segnalando il tentativo di truffa.