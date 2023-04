Uccise un uomo dopo una discussione, per lui venti anni di carcere

Lo ha ucciso davanti casa, dopo avergli sparato e, con il colpo, avergli reciso l'arteria femorale.

Così Stefano Marrucci, 56 anni, ha ricevuto per questo una pena di venti anni di reclusione per l'omicidio compiuto ai danni di Gianni Avvisoato, 38 anni, a Comeana, in provincia di Prto, il 24 novembre 2021.

Marrucci fu accompagnato da Andrea Costa, 36 anni, e per qiesto il gup pratese ha comminato a Costa dieci anni e otto mesi di reclusione.

Costa accompagnò Marrucci a casa di Avvisato e Marrucci gli sparò dopo una discussione; l'arma fu ritrovata undici giorni dopo in un affittacamere fiorentino, dove Marrucci, già agli arresti domiciliari, si rifugiò dopo l'assassinio. Costa venne arrestato dai carabinieri poche ore dopo il fatto.