Via Turati: completata l’asfaltatura di strada, sistemati anche parcheggi e marciapiedi

Via Turati, ad Altopascio: completata l’asfaltatura, lavori anche a parcheggi e marciapiedi. L’intervento, concluso nei giorni scorsi, rientra nell’operazione decoro voluta dall’amministrazione D’Ambrosio, che sta destinando risorse periodiche ai nuovi asfalti e ai lavori di riqualificazione urbana.

Un’operazione “a tappeto” che permetterà all’amministrazione comunale di restituire alla cittadinanza luoghi belli e sicuri. Sono già 500mila euro le risorse investite per le asfaltature, mentre per la nuova tranche di lavori sono in corso cantieri per oltre 280mila euro.

Gli interventi riguardano varie zone del territorio, dal centro alle frazioni fino alle località più periferiche, secondo un ordine di priorità.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Altopascio