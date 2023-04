Aggressione a Firenze contro liceali da Roma, prof denuncia tutto

Una classe di liceali da Roma in gita a Firenze è stata protagonista suo malgrado di un episodio di aggressione da parte di giovane stranieri. La segnalazione è partita da una prof alla polizia ferroviaria. Pare che la classe di 15 studenti, 11 ragazze e 4 ragazzi, fosse alle 19 in cammino verso la stazione di Santa Maria Novella. I giovani hanno incrociato un gruppo di 10 adolescenti, pare stranieri, e uno di questi avrebbe fatto diversi apprezzamenti a una ragazza della comitiva romana. Uno studente si è rivolto a loro in difesa di lei. Da lì è nato un battibecco degenerato in aggressione. Anche la prof, quando ha tentato di separare i litiganti, è stata spintonata prima che la comitiva romana scappasse in stazione. Nessuno avrebbe fatto ricorso a cure mediche.