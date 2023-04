All'associazione "Nel sorriso di Valeria" il Sangiorgino 2023

Un importante riconoscimento concesso all'Associazione Nel sorriso di Valeria onlus e al suo presidente Lucio Tramentozzi per le attività sociali e umanitarie svolte con progetto scolastico a favore di bambini orfani in Costa d'Avorio, borse di studio per studenti delle scuole superiori e universitari, altri interventi sociali ed emergenziali.

Sabato 6 Maggio a Prato riceveranno il premio Sangiorgino 2023 dal Centro Culturale I Ragazzi di San Giorgio APS Ente Terzo Settore, patrocinato dalla Regione Toscana con Provincia e Comune di Prato. Siamo orgogliosi per questo riconoscimento anche al di fuori della nostra provincia e del nostro territorio di maggiore operatività; è un incentivo a continuare con maggiore impegno le attività già programmate nell'Assemblea del 15 Aprile che ha approvato il bilancio 2022 e a individuarne di nuove sempre per i più bisognosi.

Fonte: Ufficio Stampa