Bus, mensa e post-scuola: iscrizioni aperte per maggio a Cerreto Guidi

Nel Comune di Cerreto Guidi la richiesta per i servizi di “Refezione scolastica”, “Trasporto scolastico”, “Pre-scuola” e “Post-scuola”, potrà essere presentata dal 1 al 31 maggio prossimi. Per usufruire di tali servizi fin dall’inizio dell’anno scolastico, è necessario presentare la domanda entro il 31 maggio 2023.

Le richieste potranno essere inviate anche dopo il 31 maggio, ma le domande per il servizio di“Trasporto scolastico” saranno accolte solo nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili sugli scuola bus e soltanto se i nuovi inserimenti non comportino significativi cambiamenti dei percorsi e dei relativi orari.

Il servizio di “Trasporto scolastico” verrà organizzato in base agli orari di entrata e di uscita dei vari plessi. I servizi di andata e ritorno saranno garantiti compatibilmente con i suddetti orari, stabiliti dall’Istituto comprensivo.

Per effettuare la richiesta, è necessario collegarsi al seguente link:

https://cerretoguidi.simeal.it/sicare/benvenuto.php

L’autenticazione per l'accesso ai servizi scolastici (trasporto scolastico, refezione scolastica, asilo nido ecc.) dovrà avvenire tramite l'identità digitale SPID, oppure utilizzando la CIE Carta d'Identità Elettronica o con la CNS Carta Nazionale dei Servizi (Tessera sanitaria).

La registrazione alla piattaforma SIMEAL è necessaria sia per visualizzare gli avvisi di pagamento sia per procedere al pagamento degli stessi. Sulla stessa piattaforma saranno inoltre disponibili tutte le informazioni necessarie per effettuare i pagamenti tramite pagoPA.

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione alle istituzioni scolastiche ed ai relativi servizi, è possibile prendere visione della documentazione presente sul sito ufficiale del Comune di Cerreto Guidi.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa