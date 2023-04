I Carabinieri Forestali sequestrano un automezzo per la gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Denunciato il trasportatore

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Empoli (FI), nel corso di un servizio mirato alla gestione (raccolta/trasporto) di rifiuti, intercettavano in Via Provinciale Cerretese nel Comune di Cerreto Guidi (FI), un autocarro marca Iveco che trasportava rifiuti derivanti da demolizione edile.

Il carico consisteva in rifiuti speciali non pericolosi, classificati inerti, derivanti da attività di demolizione/ricostruzione di lavori edili, per un quantitativo stimato di circa 800 chilogrammi. Fatti i relativi accertamenti, con l’utilizzo di strumentazione tecnologica e consultazione di banche dati, l’automezzo risultava non avere la necessaria iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei suddetti rifiuti e lo stesso veicolo non risultava inserito in alcuna autorizzazione legittimante tale attività, comprensiva degli estremi identificativi e dell'idoneità tecnica del mezzo utilizzato per il trasporto.

Alla luce di quanto accertato l’attività posta in essere dal soggetto suddetto, si configurava come attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, sanzionata dall’art. 256 comma 1 lettera a) del D. L.gs 152/06 (Testo Unico Ambientale).

I militari pertanto provvedevano ad effettuare il sequestro penale del veicolo, della carta di circolazione e dei rifiuti ed a segnalare all’Autorità Giudiziaria il trasportatore.

