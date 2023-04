Tre nuove colonnine elettriche di ricarica veicoli nelle frazioni di Montespertoli

Alla presenza del Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini e dell'Amministratore Delegato della società On Electric Charge Mobility srl, Claudio Piazza, sono state inaugurate 3 nuove postazioni di ricarica elettrica dei veicoli realizzate dall’azienda nel territorio montespertolese. Presenti all’inaugurazione anche il vicesindaco Marco Pierini e Manuela Valle e Simona Augelli, rispettivamente Direttore Operativo e Responsabile Ufficio Permitting di On Electric Charge Mobility.

Il progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale rientra nelle politiche di transizione ecologica e risponde alle esigenze di un trasporto sempre più moderno e a basso impatto ambientale.

“Le infrastrutture di ricarica elettrica nel nostro territorio sono un tassello fondamentale nella strategia di diffusione della mobilità sostenibile ed è per questo che siamo molto soddisfatti di aver inaugurato oggi con On Electric Charge Mobility tre nuove postazioni nelle frazioni, in aggiunta alle altre attivate nei mesi precedenti” ha dichiarato il Sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini. “Montespertoli crede nella transizione ecologica e continuerà a lavorare con azioni concrete per raggiungere obiettivi ambientali sempre più avanzati. Siamo sicuri che questa sia un'occasione imperdibile di sviluppo economico e turistico per il nostro territorio"

“Siamo orgogliosi di aver reso operativi i punti di ricarica a Montespertoli” dichiara Claudio Piazza, amministratore delegato di On Charge. “La mobilità elettrica rappresenta un valore aggiunto in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e può davvero contribuire alla promozione e allo sviluppo dei piccoli centri italiani. Rendere accessibili queste colonnine di ricarica significa, da un lato, garantire un ottimo servizio per i residenti, dall’altro fornire un elemento di ulteriore attrazione e uno strumento utile alla conoscenza e alla scoperta del territorio, nel segno del turismo sostenibile. Siamo certi che questo servizio consentirà di intraprendere un percorso di innovazione che ogni piccolo centro merita di intraprendere”.

Già a dicembre erano state attivate tre colonnine elettriche vicino al capoluogo: in via Taddeini, in piazzale Caduti nei Lager, nella zona sportiva di Molino del Ponte. Con l’inaugurazione di oggi, grazie alla società On Electric Charge Mobility, si aggiungono altri tre punti nelle frazioni: ad Anselmo in piazza Ninni Cassarà, a Martignana in via della Chiocciolaia e a San Quirico in via della Chiesa.

Tutte le colonnine sono totalmente automatizzate e controllate attraverso la piattaforma informatica. Tramite l’App On Mobility (disponibile sia per Android che per Apple IOS) l’utente potrà compiere ogni operazione relativa alla ricarica in maniera immediata ed intuitiva, gestendo in maniera diretta anche il sistema di pagamento. Scaricando l’app On Mobility dagli store o scansionando il Qr Code dalle stazioni, sarà sufficiente registrarsi con una email, inserire i dati relativi al profilo di fatturazione e associare una carta di credito valida; a quel punto, selezionando la stazione di ricarica sulla mappa, si attiverà il display sulla colonnina per procedere alla ricarica. On Electric Charge Mobility mette a disposizione degli utenti anche una specifica card (card RFID), acquistabile dal sito, per ricaricare le auto senza utilizzare l’app, con una speciale scontistica dedicata ai nuovi clienti. Per segnalare guasti o richiedere assistenza l’utente potrà utilizzare l’app di On Electric Charge Mobility o il sito https://ongroup.cloud/#contatti e, grazie al sistema di messaggistica, scrivere direttamente all’assistenza attiva h24.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa