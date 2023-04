Il Comune e “La Grillaia” firmano due accordi di collaborazione a beneficio del territorio, in tema trasparenza e progetti sociali

Il Comune di Chianni e Nuova Servizi Ambiente (NSA) - società proprietaria del sito “La Grillaia” autorizzato al conferimento di rifiuti contenenti amianto - hanno firmato un protocollo di trasparenza, volto a incrementare il dialogo tra le parti e l’apertura dell’Azienda verso il territorio, e una convenzione per la realizzazione di progetti sociali a beneficio della comunità chiannerina.

Il protocollo di trasparenza - siglato dal Sindaco Giacomo Tarrini e dall’Amministratore Delegato di NSA Mario Giusti - si pone quale obiettivo primario il rafforzamento dei controlli sulla gestione ambientale della discarica La Grillaia, garantendo un’ulteriore sicurezza per la tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico della Toscana, andando oltre a quanto già previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente.

Una collaborazione pubblico-privato per garantire alla cittadinanza il buon operato della discarica, che prevede la calendarizzazione di un piano di sopralluoghi da parte dell’Amministrazione Comunale presso il sito, l’opportunità di svolgerne di aggiuntivi a seconda delle esigenze che potranno emergere dal territorio e l’istituzione di un progetto intitolato “Porte Aperte”, che prevede l’organizzazione, all’interno de “La Grillaia”, di visite guidate dedicate al pubblico e presiedute da esperti ambientali che illustreranno il funzionamento del sito e potranno rispondere alle domande dei cittadini.

Attraverso la convenzione per la realizzazione di progetti sociali - firmata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune Stefano Parri e dall’Amministratore Delegato di NSA Mario Giusti - è stato invece formalizzato l’impegno di Nuova Servizi Ambiente a riconoscere, per tutta la durata di esercizio del sito, un contributo volontario di 4 € per ogni tonnellata di rifiuto conferita all’interno del sito de La Grillaia.

Il Sindaco e l’Azienda hanno inoltre concordato che Nuova Servizi Ambiente, per sostenere progetti a rilevanza sociale per il territorio nel biennio 2023-2024, integrerà tale contributo fino a un ammontare di 450.000 € che, a fronte dei conferimenti previsti negli anni in oggetto, non supererebbe i 200.000 €.

La natura dei progetti promossi dall’Amministrazione di Chianni e sostenuti da Nuova Servizi Ambiente potrà abbracciare diversi ambiti: dalla realizzazione di opere pubbliche all’erogazione di servizi in favore della collettività.

“Conseguentemente alla delibera autorizzativa della Regione verso il progetto, al quale ci siamo opposti in conferenza dei servizi, e avendo riscontrato la totale assenza di soluzioni alternative compatibili con la reale situazione creatasi dal 1998 ad oggi, ci eravamo prefissati di partecipare attivamente ai controlli e monitoraggi del processo esecutivo del progetto. Abbiamo quindi incaricato uno studio di esperti a supporto dell’Amministrazione che fornisca in modo chiaro tutti gli elementi necessari affinché si possa rafforzare la consapevolezza di assenza di rischio per la salute pubblica e di impatto ambientale. Proprio con questo intento, abbiamo richiesto e ottenuto la disponibilità della NSA a delineare il percorso che ci consenta di presidiare l’operatività del sito e rispondere con contezza alle richieste del territorio in materia di trasparenza e tutela dell’ambiente e della salute. In aggiunta, abbiamo conseguito un accordo per il sostegno di progetti sociali d’interesse della comunità, a beneficio dei cittadini e condiviso il percorso che ci conduca alla definitiva messa in sicurezza e alla realizzazione del progetto approvato” dichiara il sindaco Giacomo Tarrini.

“Abbiamo accolto positivamente la richiesta del Comune di Chianni di aprire un tavolo di confronto che possa avere un impatto positivo per la comunità locale e fornire ulteriori garanzie.” – afferma Marco Vergero, portavoce di NSA e Presidente del Gruppo Vergero che ne detiene la maggioranza delle quote dal 2021. – “Per noi di Nuova Servizi Ambiente, la responsabilità sociale d’impresa e la trasparenza sono l’espressione della nostra presenza attiva nel tessuto locale: ci sentiamo, e siamo, effettivamente parte del territorio chiannerino e proprio per questo motivo vogliamo contribuire al suo sviluppo anche supportando progetti che possano avere una ricaduta positiva per la collettività.”

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Chianni