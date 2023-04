Corso Asev a Empoli per Esperto amministrativo: come partecipare

E’ in partenza all’ASEV la nuova edizione del corso “Amministrando” per Esperto amministrativo, 220 ore di formazione, di cui 154 in aula e 66 di stage, un corso finalizzato ad acquisire competenze per la gestione della documentazione amministrativa contabile e la redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto.

Il corso si svolgerà a Empoli e prevede una certificazione di competenze riconosciuta dalla Regione Toscana in “Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo contabile” e “Redazione ed emissione dei documenti di vendita e di acquisto ", rilasciata previo superamento di un 'esame finale. Il percorso è articolato in varie moduli didattici come principi di contabilità, contabilità del personale, contabilità generale con una buona parte del corso dedicata all’utilizzo del Software gestionale di Team System, un programma tra i più utilizzati nelle aziende.

Il percorso è aperto alla partecipazione fino ad un massimo di 15 partecipanti ed è rivolto sia a chi, in cerca di occupazione, desideri inserirsi nel mondo del lavoro nel settore amministrativo, sia a chi già lavora e desideri completare la propria formazione con un corso pratico e certificato, sia a persone che provengono da altri settori lavorativi, senza alcuna conoscenza specifica sulla materia, e vogliono cambiare ambito lavorativo, permettendo di imparare da zero una nuova professione molto richiesta nel mondo del lavoro ed aprire le porte a svariate opportunità occupazionali.

L'orario e il calendario delle lezioni sono pensati per permettere anche a chi lavora di seguire il corso.

Le precedenti edizioni del corso hanno avuto ottimi riscontri dal punto di vista professionale e occupazionale con una elevata percentuale di partecipanti che hanno trovato uno sbocco lavorativo nel settore e con altri, già inseriti nel mondo del lavoro, che hanno avuto modo di rafforzare le proprie competenze tecniche.

Fonte: ASEV - Ufficio stampa