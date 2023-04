Corso per volontari protezione civile e antincendi alla Misericordia di San Miniato

Partono tra pochi giorni i nuovi corsi per aspiranti operatori volontari di protezione civile e antincendi boschivi della Misericordia di San Miniato.

Il primo corso, quello per volontari di protezione civile, inizia il 2 Maggio alle ore 21 mentre quello per volontari di antincendio boschivo inizia il 16 di Maggio sempre alle ore 21.

I corsi si terranno presso la Misericordia di San Miniato in Via A.Conti 44 nel centro storico di San Miniato, sono realizzati da formatori abilitati e naturalmente gratuiti.

Mai come in questi anni i volontari della protezione civile sono stati protagonisti nelle emergenze e nella diffusione della cultura della prevenzione, per questo la formazione di molti che si sono uniti a noi, ha permesso di rispondere, anche nel nostro territorio, in maniera adeguata a molte richieste, supportando la popolazione in varie occasioni.

Essere volontari di protezione civile vuol dire tendere la mano alle necessità della comunità, intervenire in contesti emergenziali, alluvioni, terremoti, maxiemergenze, pianificare in momenti di pace la prevenzione, con azioni di diffusione delle buone pratiche alla cittadinanza.

Partecipare al corso base per aspiranti volontari di protezione civile quindi farà comprendere il funzionamento del sistema, in quale contesto operano i volontari e cosa di buono potremmo fare assieme.

Anche per diventare una volontaria o un volontario dell'organizzazione regionale antincendi boschivi è necessario effettuare una formazione che chiarisca il funzionamento del sistema e addestri correttamente a tutte quelle manovre da compiere negli interventi.

Combattere gli incendi è un compito importante e serio che mette sicuramente alla prova, ma porta grandi soddisfazioni per i risultati che tutti assieme riusciamo ad ottenere.

All'interno di un sistema che fa sentire al centro, si opera in sinergia con molte strutture della regione, direttori delle operazioni, operai forestali, logisti, responsabili di gruppo, vigili del fuoco e tanti altri.

I volontari AIB con i quali si entra in contatto, racconteranno le motivazioni del perché hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero alla difesa e salvaguardia del patrimonio naturale e in modo particolare alla lotta attiva contro gli incendi. Sono uomini e donne di tutte le età che conoscono molto bene il territorio in cui operano e possono per questo collaborare con le altre strutture del servizio regionale, all’organizzazione di squadre in grado di intervenire in modo rapido ed efficace sugli incendi.

L’opera dei volontari si è dimostrata indispensabile in tante occasioni e il loro apporto è determinante, ecco perché invitiamo la cittadinanza a partecipare al nostro corso.

Per soddisfare le curiosità di chi vorrà avere qualche informazione in più, abbiamo attivato un numero diretto tel.0571-401000.

DATE DEI CORSI

CORSO ASPIRANTI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

2 Maggio ore 21

6 Maggio ore 14.30

9 Maggio ore 21

13 Maggio ore 14.30

Per iscrizioni:

https://tinyurl.com/corsopc

oppure telefonando al tel. 0571401000

CORSO ASPIRANTI VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO

16 Maggio ore 21

18 Maggio ore 21

27 Maggio ore 9

28 Maggio ore 9

Per iscrizioni :

https://tinyurl.com/corsoaib2023

oppure telefonando al tel. 0571401000

Questo corso è realizzato in collaborazione con la Misericordia di San Miniato Basso.

Cosa serve per iscriversi ?

Buona volontà e disponibilità

Avere compiuto 18 anni per il corso di protezione civile

Avere compiuto almeno 16 anni per il corso di antincendio boschivo (per maggiori info telefonare al 0571-401000)

Predisposizione a lavorare in gruppo

Una volta terminato il partecipanti potranno decidere di fare richiesta d'iscrizione come volontari.

Fonte: Misericordia di San Miniato