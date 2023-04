Musei, sagre e mercati: ecco qualche idea per il weekend lungo del 1 maggio

Mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe essere" (foto Lorenzo Marianeschi)

Musei aperti, sagre e mercati straordinari. Ecco qualche idea su come trascorrere questo weekend più lungo del solito, con sabato 29 e domenica 30 aprile che si collegano alla festività di lunedì 1 maggio.

Firenze. Anche quest’anno per il 1° maggio non manca l’offerta dei musei civici fiorentini. Il Museo di Palazzo Vecchio sarà aperto dalle 9 alle 19, mentre il Museo Novecento sarà aperto dalle 11 alle 20. Il Museo di Santa Maria Novella sarà aperto dalle 9,30 alle 17,30; la Cappella Brancacci e la Fondazione Romano saranno aperte dalle 10 alle 17. Saranno chiusi solo il Museo Stefano Bardini e il Museo del Ciclismo Gino Bartali.

Apertura straordinaria lunedì primo maggio anche per Galleria degli Uffizi e Giardino di Boboli. (Orari, Uffizi 8,15-18,30; Boboli 8,15-18,30).

Mostra Internazionale dell'Artigianato. Dal 25 aprile al primo maggio torna alla Fortezza da Basso di Firenze la Mostra Internazionale dell’Artigianato, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con le principali istituzioni e associazioni di categoria. Una mostra che rappresenta da sempre un evento irrinunciabile per tanti appassionati del ‘saper fare’, un viaggio alle radici della creatività alla presenza di tanti espositori provenienti da ogni angolo d’Italia e da vari paesi del mondo. L’87esima edizione si svolge in contemporanea con ABITA, l’evento sul 'pianeta' casa a 360° che offrirà soluzioni innovative nel settore dell’arredamento, della bioedilizia, del design, del verde.

Pistoia. Le sedi di Pistoia Musei, le mostre e le collezioni saranno eccezionalmente aperte al pubblico lunedì 1° maggio. Dalla Pimpa a Cipputi, da Kamillo Kromo a Ugo e Luisa: questi i personaggi che il pubblico ama da oltre cinquant’anni e che sono protagonisti di Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è... e come dovrebbe essere, mostra a cura di Luca Raffaelli in collaborazione con Kika Altan. Lunedì 1° maggio la mostra sarà aperta regolarmente con l’orario consueto 10-19, a Palazzo Buontalenti (Pistoia, via de’ Rossi 7). L’allestimento stabile Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi (Pistoia, via de’ Rossi 26) presenta invece l’arte pistoiese a cavallo tra due secoli: nel percorso espositivo è visitabile inoltre la mostra In visita | Giorgio de Chirico, che mette in dialogo l’opera Manichini in riva al mare (1926) del grande pittore metafisico con la testa ritratto di Faustina Maggiore del II secolo d. C. Le collezioni e In visita sono visitabili sempre, anche nei giorni festivi, con l’orario consueto dalle 10 alle 20. Il Museo di San Salvatore (Pistoia, via Tomba di Catilina) propone un viaggio nella storia del nucleo più antico della città attraverso l’esposizione di opere finora conservate nei depositi del Museo Civico di Pistoia e ricorrendo a linguaggi diversi – dal visivo al sonoro al tattile – per ampliare le possibilità di fruizione. Oltre all’apertura ordinaria del weekend, il museo sarà eccezionalmente aperto anche lunedì 1° maggio con orario continuato dalle 10 alle 18.

Empoli. È in arrivo la decima edizione della Sagra del carciofo empolese. L'iniziativa promossa dall'associazione culturale odv La Costruenda e patrocinata dal Comune di Empoli e dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, dal 29 aprile al 7 maggio 2023 sarà di casa al circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale. Tutte le sere dalle 19, senza prenotazione, gli stand gastronomici apriranno le porte per soddisfare anche i palati più esigenti, proponendo ricette a base di carciofo, menù senza glutine e anche la possibilità di asporto.

Lunedì 1 e domenica 7 maggio, la sagra sarà aperta alle 13 per i pranzi sociali a menù fisso con prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni al 327 1703616). Nella settimana della sagra, ci sarà spazio anche per tante attività di intrattenimento e svago rivolte a grandi e piccini - Qui tutte le info.

Arezzo. Domenica 30 aprile ad Arezzo torna l’appuntamento con Foto Antiquaria, la storica mostra-mercato - organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con Foto Club "La Chimera" di Arezzo - che è appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Sotto le Logge del Vasari che incorniciano la monumentale Piazza Grande, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre 25 espositori provenienti da ogni parte d’Italia daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una antica fotocamera. Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. La manifestazione proporrà anche l’appuntamento "Come fotografare a colori con pellicola bianco e nero", un curioso laboratorio curato dall’associazione "Camera Creativa" durante il quale verrà rinnovato l'esperimento che diede origine alla fotografia a colori.

Fiera di Montepulciano

Montepulciano. Torna il primo maggio la tradizionale fiera di Montepulciano, con l’ultimo giorno di Luna Park. La giornata inizia alle prime ore del mattino con l’immancabile "sveglia del lavoratore", ovvero con la Banda Poliziana che già dalle 7.30 animerà le vie del centro storico con la sua musica, prima di guidare il tradizionale corteo del 1° Maggio, con partenza alle ore 8, da Piazza Grande. I banchi dei commercianti per la tradizionale fiera saranno posizionati già dalle ore 8, raccolti nell'area tra la Chiesa di Sant’Agnese, adiacente al centro storico.

Castelfranco di Sotto. In occasione della Festa dei lavoratori, lunedì 1° maggio, è confermato lo svolgimento del mercato settimanale a Castelfranco di Sotto. Torna il consueto appuntamento con i banchi di ogni genere allestiti in Piazza XX Settembre.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO