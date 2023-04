Dà dei razzisti ai poliziotti poi li aggredisce, arrestato

Un 33enne è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. A Lucca il giovane, di origini nigeriane, è stato visto dalla polizia in piazza San Francesco: era seduto su una panchina e insultava i passanti.

Si è mostrato subito insofferente al controllo e ha iniziato a insultare l'Italia e gli agenti, accusandoli di essere ladri e razzisti. L’uomo è stato condotto in questura per l’identificazione, dalla quale è emerso lo stato di irregolarità del soggiorno in Italia.

Quando il 33 enne ha capito che si stavano avviando le procedure per l’espulsione, ha dato in escandescenza, dapprima gettando a terra il telefono con il quale si stava contattando un avvocato d’ufficio, poi, nel tentativo di scappare, ha colpito con la spalla il vetro di una porta, infrangendolo e ha aggredito con calci e pugni gli operatori che a quel punto, con non poca difficoltà, tra frammenti di vetro e spazi ristretti, senza che nessuno si facesse male, lo hanno arrestato.