Al Dem Festival Matteo Orfini, Roberto d’Alimonte, Eugenio Giani e Emiliano Fossi

Ultimi due giorni del Dem Festival edizione 2023.

La manifestazione, organizzata dal Partito democratico di Empoli, si tiene fino al 30 aprile al Palazzo delle Esposizioni di Empoli con ingresso libero.

Vediamo il programma nel dettaglio: domani, sabato 29 aprile, alle 17 “Empoli città del lavoro” partecipano Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, Cristina Dragonetti, presidente Coop Sintesi Minerva, Brenda Barnini, sindaca di Empoli, Andrea Panchetti, panificio Panchetti, Angiolino Simonetti, Società agricola Simonetti, Stefania Caparrini, Le Antiche Mura, Paolo Picchi, Elio Sport, coordina Alessandro Lippi, giornalista.

Alle 18.30 in sala A incontro con Maura Gancitano e Andrea Colamedici ideatori di Tlon, progetto di ricerca e divulgazione culturale e filosofica, sul tema “Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine di un incantesimo”

Alle 18.30 in sala B presentazione del libro di Vittorio Mete “Antipolitica. Protagonisti e forme di un’ostilità diffusa” edizioni Il Mulino. Partecipa l’autore con Sorina Cristina Soare, ricercatrice Università di Firenze, facoltà Scienze politiche e Matteo Boldrini, Cise.

Alle 21.30 in sala A presentazione del libro Marina Carone “La candidata vincente” Utet edizioni. Partecipano l’autrice, il deputato Matteo Orfini, Maria Carfagna, consulente politica e Francesco Nicodemo, Lievito consultino. Coordina Samanta Panelli, giornalista.

Per KidsDem dalle 16.30 alle 18.30 Non solo collage-laboratorio gioco creativo, per Piccolo Cinema, rassegna di cortometraggi per bambini Animali animati e il Gruffalò e Mr hubbot and the three fools.

Ultimo giorno domenica 30 aprile che si apre alle 17 con l’incontro “ Ce sta o’ genio dint(e anche o’ mar for)” con Gianfranco Pedullà, direttore artistico Teatro Popolare dell’arte di Lastra a Signa; Francesca Censi, coordinatrice della Casa Circondariale “Don Bosco” e Davide Barabafiera, videomaker e docente. Coordina Isabella De Silvestro, giornalista culturale.

Alle 17 in sala B presentazione del libro di Roberto d’Alimonte “L’Italia della svolta- 2011-2021” edizioni Il Mulino. Partecipano l’autore, il senatore Dario Parrini e Marco Pierini, vice sindaco di Montespertoli.

Alle 18.30 sala A “Congedo paritario: dall’attivismo digitale alla mobilitazione” un confronto al quale partecipano Giuditta Pini, Left wing; Claudio Vanni, Unicoop Firenze e Lucrezia Iurlaro, Tocca a noi. Coordina Laura Sparavigna, consigliera comunale a Firenze.

Alle 18.30 sala B presentazione del libro di Annalisa Corrado “Nessi e connessi” edizioni il Saggiatore. Partecipano l’autrice e Corrado Mortella, segreteria Pd Empoli. Coordina Raffaele Donati, segreteria Pd Empoli.

Alle 21.30 evento finale con “Maledetti toscani” incontro con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il segretario del Pd Toscana Emiliano Fossi.

Per KidsDem dalle 16.30 alle 18.30 All’incirco e Un naso rosso per resistere. Per Piccolo Cinema natale extraterrestre e Un pettirosso di nome Patty.

Per la partecipazione ai laboratori per bambini (3-12 anni) è richiesto un contributo simbolico di 2,5 euro a bambino ed è raccomandata la prenotazione al 366 381 8648 (Raffaele).

Sarà possibile mangiare al punto ristoro e spazio anche per le associazioni del territorio.

Il programma è pubblicato sul sito www.demfestival.it, per informazioni telefono 0571700023.

Aggiornamenti sulle pagine Facebook demfestival e Instagram dem.festival.

