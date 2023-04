Elezioni Santa Maria a Monte: a sostegno di Del Grande arrivano Gasparri, Ronzulli e il ministro Fratin

Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin

La lista civica Santa Maria a Monte Sempre annuncia la visita di "tre ospiti d'onore". Domenica 30 aprile, pranzo alla presenza del vicepresidente del senato Maurizio Gasparri e della capogruppo al senato del gruppo Forza Italia Licia Ronzulli. Martedì 2 maggio, alle 16.30 nella sede del comitato elettorale, sarà presente il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Tutti e tre gli ospiti arriveranno a Santa Maria a Monte per sostenere la candidatura a sindaco di Manuela Del Grande. Come ricordato dalla lista civica Santa Maria a Monte SEMPRE, l'invito ai due eventi è rivolto a tutti: il pranzo con i senatori Gasparri e Ronzulli si terrà domenica 30 aprile alle ore 13 presso il ristorante Il Poeta, e martedì pomeriggio l'incontro con il ministro Fratin sarà presso la sede del comitato elettorale, in via Grazie 4, alle ore 16.30.