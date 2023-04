Empoli Jazz in Germania con uno stand istituzionale al Jazzhead

Da giovedì 27 a domenica 30 aprile Empoli Jazz partecipa al Jazzahead 2023 di Brema, in Germania, con uno stand istituzionale realizzato nell’ambito di Italia Jazz Network, in collaborazione con I-Jazz e Italia Music Export.

Aniello Caruso e Filippo d’Urzo, presidente e direttore artistico di Empoli Jazz saranno presenti come delegati internazionali.

«Ancora un grande riconoscimento nazionale e internazionale per l'ottimo lavoro svolto da Empoli Jazz in questi 15 anni di attività: 2009-2023», commentano i delegati internazionali Caruso e d’Urzo.

Fonte: Ufficio Stampa