Una settimana di gusto a Empoli: al via la decima Sagra del carciofo

Mancano davvero pochi giorni per gustare la decima edizione della Sagra del carciofo empolese. Un appuntamento nel segno della qualità, delle eccellenze locali e della tradizione.

Una iniziativa promossa dall'associazione culturale odv La Costruenda e patrocinata dal Comune di Empoli e dall'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, che dal 29 aprile al 7 maggio 2023 sarà di casa al circolo Arci e nel giardino comunale del Pozzale.

Tutte le sere dalle 19, senza prenotazione, gli stand gastronomici apriranno le porte per soddisfare anche i palati più esigenti, proponendo ricette a base di carciofo, menù senza glutine e anche la possibilità di asporto.

Lunedì 1 e domenica 7 maggio, la sagra sarà aperta alle 13 per i pranzi sociali a menù fisso con prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni al 327 1703616).

Nella settimana della ‘Sagra’, rigorosamente plastic free, ci sarà spazio anche per tante attività di intrattenimento e svago rivolte a grandi e piccini oltre che a interessanti iniziative di approfondimento e per conoscere il territorio. Fra queste, da non perdere, sabato 6 maggio a partire dalle 16 la conferenza sul tema "Il futuro del carciofo e delle coltivazioni agricole nell'Empolese Valdelsa in considerazione dei cambiamenti climatici": fra i presenti, oltre a rappresentanti dell'amministrazione comunale e di associazioni e aziende del territorio, anche l'istituto superiore Enriques di Castelfiorentino, con gli studenti dell'indirizzo Alberghiero e dell'indirizzo Agrario pronti a proporre deliziose degustazioni arricchite dalla presenza dell'azienda agricola Fattoria di Piazzano, che da anni supporta la manifestazione. Il giorno seguente sarà tempo per la Camminata del carciofo (info e prenotazioni al 328 6927504 o al 349 2264537), con un percorso facile di circa dodici chilometri: ai partecipanti sono consigliati abbigliamento comodo e scarpe da running, cappellino e acqua. Dalle 8.30 via alle iscrizioni, la partenza è fissata per le 9.30, con possibilità di pranzo sociale su prenotazione, al ritorno. Sempre domenica 7 maggio, sarà festa anche nel pomeriggio: dalle 16, riflettori accesi sulla sfilata di moda.

Ricchissimo anche il programma di eventi musicali che allieteranno le serate: da segnalare, sabato 29 aprile dalle 19.30 il quinto Revival Iron Club con la migliore musica anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila, lunedì primo maggio alle 15.30 le De' Soda Sisters in concerto con tanta musica popolare e agrifolk e ancora giovedì 4 maggio Giovanni Pampaloni in concerto, dalle 22. Dal 5 al 7 maggio, palco e applausi per Shakermaker Oasis (5 maggio, ore 22), Pande Gialle (6 maggio, ore 22) e Creedence Clearwater Revival (7 maggio, ore 20.30).

Per informazioni è possibile inviare una mail all'indirizzo associazionelacostruenda@gmail.com o chiamare il 327 1703616.

IL CARCIOFO EMPOLESE – La sua origine è antica, è conosciuto in Toscana sin da prima del 1800 quando il botanico Ottaviano Tozzetti stabilì la distinzione tra il carciofo 'violetto' e il carciofo 'empolese'. Il carciofo empolese è privo di spine e ha una produzione tardiva: si raccoglie da metà aprile a metà maggio. Ha sapore intenso, una nota equilibrata di amaro e una consistenza particolarmente tenera e compatta. Deve la sua tradizionalità e la sua qualità alla particolarità della coltivazione, alla tecnica di produzione rimasta invariata nel tempo e alle specifiche condizioni pedoclimatiche della zona, che contribuiscono a dare a questo carciofo il caratteristico sapore e la caratteristica consistenza.

