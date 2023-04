Guida in stato di ebbrezza e causa incidente, nei guai 46enne

Due gravi violazioni al codice della strada sono state rilevate nelle scorse settimane dalla Polizia Municipale di Poggio a Caiano, a seguito delle attività di rilevamento per un incidente avvenuto in via Statale e durante le consuete attività di controllo di sicurezza stradale sul territorio.

Nel primo caso, la Polizia Municipale era intervenuta per effettuare le normali attività di rilevamento a seguito di un'incidente stradale avvenuto tra due auto in via Statale tra Poggio a Caiano e Poggetto nella mattinata del 3 aprile. Dagli accertamenti sulle persone coinvolte è quindi emerso come il conducente che aveva causato il sinistro avesse un tasso alcolemico di 1,58 g/l, ovvero ben due volte superiore al limite di legge. Gli agenti hanno quindi informato immediatamente del reato la Procura competente e di conseguenza l'uomo, un 46 enne residente nel pistoiese, oltre a essere stato sanzionato sul momento per la piena responsabilità dell'incidente, è ora in attesa delle sanzioni penali per guida in stato di ebbrezza.

Nella seconda delle due operazioni, effettuata nel pomeriggio di venerdì 14 aprile, durante un posto di controllo stradale, un uomo di 42 anni residente a Carmignano è stato sorpreso alla guida senza patente: documento che non era mai stato conseguito dal soggetto interessato. La trasgressione è valsa una multa di 5.100 euro a cui si è aggiunta la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa