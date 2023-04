Incidente in A1 a Firenze, 7 km di coda. In mattinata auto in fiamme

Incidente in autostrada quest'oggi. Poco dopo le 14, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, è avvenuto un incidente autonomo all’altezza del km 312 che ha coinvolto un mezzo pesante.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e registrano 7 km di coda in direzione Roma.

L'autostrada questa mattina era stata coinvolta in un altro incidente. Un'auto ha preso fuoco nei pressi dell'uscita Valdarno, al km 342 nella carreggiata in direzione Nord. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Arezzo, la polizia stradale e personale di Autostrade. Non si segnalano persone coinvolte.