Joe Satriani, la leggenda della chitarra rock in concerto per l’Earth Tour 2023

Brani entrati nel gotha del rock come "Surfing With The Alien", "Always with Me, Always With You" e "Flying In A Blue Dream", fino alle tracce del nuovo album “The Elephants of Mars". Leggendario chitarrista americano, Joe Satriani, torna in concerto a Firenze, domenica 30 aprile al Teatro Verdi, nell’ambito dell’Earth Tour 2023.

I biglietti – posti numerati da 34,50 a 59,80 euro - sono disponibili sui siti ufficiali www.teatroverdifirenze.it, www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info tel. 055.667566 - 055.212320 - www.vivoconcerti.com - www.bitconcerti.it. Si recupera il concerto previsto a maggio 2020 e più volte posticipato a causa della pandemia. Restano validi i biglietti che riportano tutte le date.

Origini italiane, tecnica debordante e carriera ai massimi livelli, Joe “Satch” Satriani appartiene alla ristretta cerchia dei Guitar Hero. Quelli in carne e ossa però, che sanno far urlare, piangere ed esplodere la sei corde. Per capirsi: 10 milioni di dischi venduti, due dischi di platino, due dischi d’oro e 15 nomination ai Grammy.

Satriani ha suonato con Mick Jagger, Glenn Hughes e tanti altri big, ha calcato le scene di ogni continente, sia come headliner, sia a capo del progetto G3 nato per far conoscere al mondo i chitarristi più virtuosi della scena rock: Yngwie Malmsteen, Steve Morse e Steve Vai, solo per fare qualche nome.

Nato nel corso della pandemia, “The Elephants Of Mars” rappresenta la sfida di Satriani verso orizzonti inediti della musica strumentale: "Una nuova piattaforma di progettazione, per mostrare alla gente che un album di chitarra strumentale può contenere elementi molto più creativi e divertenti di quelli che ritengo stiano ascoltando in questo momento…”, spiega l’artista. L’album contiene 14 brani, tra cui il singolo “Sahara” che ne ha anticipato l’uscita.

Il tour italiano di Joe Satriani è organizzato e promosso da Vivo Concerti.

Fonte: Ufficio Stampa