Ha ottenuto il massimo dei voti, 110 e lode, discutendo la sua tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza al palazzo della Sapienza a Pisa. Per questo arrivano gli auguri per Margherita Beconcini da Castelfranco di Sotto per questo importantissimo traguardo. Super orgogliosi i genitori, mamma Elisabetta e babbo Gabriele, che vogliono congratularsi e rendere noto il traguardo della figlia, per un futuro radioso.