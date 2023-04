Mimma Dardano aderisce a Italia Viva

Mimma Dardano, consigliera comunale eletta nelle file della Lista Nardella, capogruppo e presidente della Commissione politiche sociali e sanità del Comune di Firenze, ha deciso di iscriversi a Italia Viva. “Ritengo che in Italia Viva possa proseguire la mia esperienza politica in chiave autenticamente riformista avendo a fianco alcune delle persone con le quali condivido da sempre grandi affinità politiche – spiega Dardano -. Ringrazio il sindaco per la fiducia e le occasioni che mi ha concesso. Ovviamente concepisco il mio impegno a sostegno della Giunta che amministra la città e cercherò in ogni momento di dare il mio contributo per far sì che Firenze abbia le attenzioni che merita. Recentemente alcune sbandate ideologiche e alcune scelte a mio parere irragionevoli del Partito Democratico mi hanno convinto a entrare nella casa dei riformisti. Collaborerò in primo luogo con Barbara Felleca che stimo e considero un’amica preziosa”.

Grazzini, Triberti, Felleca e Toccafondi: “Gran bella notizia"

“L’adesione di Mimma Dardano a Italia Viva è una gran bella notizia per chi vuole costruire l’area riformista, lontana da sovranisti e populisti, un’area che il Pd non può più rappresentare e che il centrodestra non rappresenta più da tempo." Così Francesco Grazzini, coordinatore cittadino di IV, Tommaso Triberti, coordinatore metropolitano IV, Barbara Felleca consigliera comunale a Firenze e Gabriele Toccafondi consigliere comunale a Sesto Fiorentino.

"Italia Viva da sempre vuole costruire quell’area moderata e ragionevole che cerca soluzioni a problemi non semplici, che non sbraita ed urla, che non ha paura di proporre riforme vere.

Le porte sono e saranno sempre aperte per chi crede in questo percorso, per chi ha intenzione di lavorare e costruire un’area politica che anche a Firenze non è più rappresentata né dal Pd né dal centrodestra”.

Danti: "Bella notizia"

“Benvenuta Mimma Dardano", così l'eurodeputato e coordinatore regionale di Italia Viva Toscana Nicola Danti accogliendo la consigliera comunale di Firenze in Italia Viva.

"Siamo felici che Mimma abbia deciso di continuare la sua esperienza politica tra le fila dei riformisti" prosegue, "il suo passaggio rafforza la presenza di Italia Viva nel consiglio comunale di Palazzo Vecchio, dove, insieme a Barbara Felleca, ora possiamo costituirci come gruppo autonomo e continuare a lavorare con ancora più incisività per la città di Firenze. Questa adesione, come tante altre che verranno," conclude, "è la prova tangibile dell'attrattività della nostra proposta politica chiara".