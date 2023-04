Misericordia di Empoli, tour della protezione civile nelle frazioni

La Misericordia di Empoli organizza un tour nelle frazioni empolesi per parlare di Protezione Civile. Gli incontri saranno l’occasione per spiegare non solo cos’è la Protezione Civile, ma soprattutto del ruolo attivo che il cittadino può, e deve avere, all’interno del proprio territorio. Il programma prevede sette appuntamenti in orario serale, completamente gratuiti, che si terranno in luoghi aperti al pubblico, per incontrare la cittadinanza, e instaurare un costruttivo rapporto di formazione e informazione. Promotrice dell’iniziativa la Misericordia di Empoli che ritiene infatti fondamentale mettere i cittadini a conoscenza dei rischi presenti nel territorio in cui vivono, e allo stesso tempo fornire gli strumenti per sapere come agire in caso di emergenza di Protezione Civile. L’Arciconfraternita ha scelto di farlo in modo diverso, incontrando chi il territorio lo vive quotidianamente e per questo si metterà in viaggio verso le principali frazioni di Empoli così da portare la Protezione Civile a casa e nei luoghi della popolazione. Prima tappa al Circolo Avis di Serravalle il 3 maggio per proseguire poi nei Circoli ARCI di S. Andrea il 10 maggio, Ponzano il 18 maggio, Avane il 24 maggio, Monterappoli il 31 maggio, Ponte a Elsa il 7 giugno e infine Marcignana il 14 giugno. Gli incontri sono aperti alla cittadinanza, sono gratuiti, e non necessitano di iscrizioni. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Misericordia di Empoli scrivendo a formazione@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa