Morto sul lavoro a San Gimignano: il cordoglio del Consiglio regionale

“A pochi giorni della festa dei lavoratori assistiamo all'ennesima vittima per un incidente sul lavoro. Da parte mia e dell’intero Consiglio regionale esprimo il cordoglio alla famiglia”. Così il presidente dell’Assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo, appresa la notizia dell’incidente sul lavoro avvenuto a Racciano di San Gimignano (SI), nel quale ha perso la vita un operaio edile di 31 anni.

“Le istituzioni tutte non devono abbassare la guardia e devono continuare a vigilare sui temi della sicurezza sul lavoro, perché il lavoro non può essere luogo o strumento di morte. E devono promuovere nuove iniziative per un lavoro dignitoso e sicuro” prosegue Mazzeo, che fa appello anche ai datori di lavoro e alle organizzazioni che li rappresentano affinché “applichino tutte le norme sulla sicurezza previste dalla legge e si impegnino in iniziative di sensibilizzazione verso i lavoratori e verso i propri colleghi”.

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio della Regione Toscana