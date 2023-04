Motocross, rinviata tappa al Santa Barbara per previsto maltempo

A causa del maltempo che è previsto per la giornata di domenica prossima 30 aprile nell'area del crossdromo Santa Barbara di San Miniato, il Comitato Regionale Toscana FMI e il Moto Club Pellicorse che aveva in calendario l'organizzazione della prova di Campionato Toscano Motocross e del corso Primi Passi, comunicano il rinvio della suddetta manifestazione in data 28 maggio 2023, mantenendo la partecipazione alle stesse categorie e classi già previste e lo svolgimento sullo stesso circuito sanminiatese. Gli organizzatori, dispiaciuti per il disagio del rinvio, comunicano che la quota di iscrizione anticipata, sarà rimborsata.

Fonte: Moto Club Pellicorse