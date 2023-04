Per la Promozione, Under 17 Eccellenza e Silver dell'Abc un ottimo turno infrasettimanale

Il Gialloblu Castelfiorentino chiude la fase a orologio con l’acuto esterno ai danni del Libero Basket e aspetta i risultati delle dirette concorrenti.

Era l’unico risultato utile possibile, e i ragazzi di coach Dario Chiarugi sono andati a prenderselo. Si è chiusa con una bellissima vittoria sul parquet del Libero Basket Siena la fase a orologio del Gialloblu Castelfiorentino che ha espugnato il Pala Orlandi per 59-60. Una vittoria che permette alla truppa castellana di continuare a sperare nel quarto posto, unico valido per i playoff, in attesa del risultato del match tra Costone Siena e La Crocetta San Miniato, in programma domenica. Una gara iniziata in salita, poi indirizzata e saldamente amministrata dai gialloblu, con il brivido finale ad opera di Nepi che non è però bastato a vanificare la prestazione dei ragazzi di Chiarugi. La gara che ha visto il ritorno in panchina di Alessio Caggiano, che ha riassaporato l’agonismo del match direttamente dal campo dopo una stagione costretto a seguire i suoi compagni dalla tribuna a causa del grave infortunio al ginocchio. Bentornato Caggia!

Approccio morbido quello dei gialloblu, che subiscono la verve e i contropiedi dei padroni di casa chiudendo la prima frazione sul 14-13. Nel secondo quarto arriva puntuale la reazione castellana: i ragazzi di Chiarugi cambiano marcia, l’attacco entra in ritmo e la difesa alza l’intensità spalancando le porte ad un parziale di 8-17 che vale il +8 al riposo lungo (22-30). Al rientro dagli spogliatoi si ripete il copione di inizio partita, con i senesi che nei primi tre minuti piazzano un mini break di 8-0 riportano la gara in equilibrio. Nella seconda parte della frazione i gialloblu restano comunque in controllo e alla terza sirena il tabellone segna 38-41. Nel parziale finale, guidati da un ottimo Jacopo Talluri, Zampacavallo e compagni riprendono in mano l’inerzia navigando in acque relativamente tranquille fino a 35 secondi dal termine, quando sponda Libero sale in cattedra Nepi che nel giro di una manciata di secondi mette due triple e un tiro libero conducendo i suoi fino al -1. Un brivido che però non basta per ribaltare il risultato. Il Gialloblu vince e fa quel che deve, e adesso c’è solo da aspettare.

LIBERO BASKET SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 59-60

Tabellino: Turini 12, Talluri T., 10, Zampacavallo 4, Dragoni 8, Iserani 4, Cavini 8, Talluri J. 14, Buti, Ciampolini, Paciscopi, Pratelli, Caggiano ne. All. Chiarugi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 14-13, 22-30 (8-17), 38-41 (16-11), 59-60 (21-19)

Arbitri: Filipovic e Montano di Siena.

L’Under 17 Eccellenza si impone al PalaBetti su La Spezia, Under 17 Silver corsara a Terranuova

Under 17 Eccellenza

Riprende dal PalaBetti la marcia dei ragazzi di Paolo Betti che nella prima giornata di ritorno della terza fase conquistano in volata una bellissima vittoria ai danni di La Spezia, chiudendo la pratica sul punteggio di 81-80. Nel match che segna il ritorno di Daniele Viviani dopo il lungo stop per l’infortunio alla mano, i gialloblu inseguono per tre quarti fino a girare completamente l’inerzia nella frazione finale, portando così a casa una splendida vittoria a fil di sirena. Ad approcciare meglio, infatti, è la formazione ospite che mette subito la testa avanti e chiude il primo quarto sul +6 (17-23). Nella seconda frazione l’Abc resta in scia ed annulla quasi completamente il vantaggio spezzino (39-41 a metà gara), salvo poi subire un nuovo break che sembra indirizzare la sfida in favore degli ospiti: 53-63 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto, però, la reazione castellana è da manuale: i gialloblu cambiano passo e, grazie ad un’ottima prova offensiva (28-17 il parziale della frazione), impattano e passano a condurre arrivando a giocarsi il tutto per tutto negli ultimissimi possessi, fino al +1 su cui suona la sirena.

Prossimo impegno domenica 7 maggio alle 15 al PalaBetti contro Lucca, ultima gara casalinga di questa stagione.

ABC CASTELFIORENTINO – SB DIEGO BOLOGNA LA SPEZIA 81-80

Tabellino: Rosi 13, Ticciati 12, Merlini 2, Marchetti 3, Carzoli 2, Bartolini 10, Lilli 19, Damiani 3, Viviani, Leti 8, Raggini 9, Filomeno ne. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 17-23, 22-18, 14-22, 28-17

Under 17 Silver

Prova di forza lontano da casa per i ragazzi di Fulvio Cantini che espugnano con autorità il parquet di Terranuova per 45-71. Gara sempre in controllo per la truppa castellana, che approccia con grande determinazione per poi piazzare il break decisivo al rientro dall’intervallo. In avvio di gara i gialloblu mettono subito la testa avanti chiudendo la prima frazione sul +6 (11-17) e mantenendo saldo il controllo nel secondo quarto fino ad andare al riposo lungo sulla doppia cifra di vantaggio (26-36). Poi, nella ripresa, la fuga vera e propria: i gialloblu alzano l’intensità difensiva e piazzano un parziale di 4-17 che mette l’ipoteca alla terza sirena (30-53). Così l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno domenica 7 maggio alle 11 al PalaBetti contro Sansepolcro.

TERRANUOVA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 45-71

Tabellino: Macalindong 7, Marchetti 10, Niccolini 13, Ricci 12, Bernardoni 6, Altamore 4, Barlabà 11, Kamberaj 2, Jelassi 3, De Simone 3, Fiorentini, Uci. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 11-17, 15-19, 4-17, 15-18

Fonte: Ufficio Stampa